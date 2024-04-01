Toyota против Toyota Rehovot: параллельного импортера обвиняют во введении клиентов в заблуждение

Японский автомобильный концерн Toyota подал в окружной суд Центрального округа в Лоде иск против компании Toyota Rehovot, занимающейся импортом автомобилей, сообщает >The Marker .

Toyota Rehovot является так называемым параллельным импортером, то есть занимается ввозом в Израиль автомобилей, не являясь при этом официальным представителем их производителей.

При этом компания предпринимателя Амира Раза, в отличие от большинства других параллельных импортеров, работает только с моделями Toyota и Lexus. Более того, компания приобрела у японского концерна информацию и инструменты для своей авторемонтной мастерской, и заявляла о ней, как о лицензированной.

В иске концерн утверждает, что параллельный импортер вводил клиентов в заблуждение, давая им понять, что имеет отношение к концерну, а также скопировала дизайн агентств концерна и его рекламные материалы.

В реховотской компании утверждают, что вынуждены использовать бренд Toyota, поскольку продают именно новые автомобили Toyota, и что указание о том, что компания является параллельным импортером, имеется и на сайте и во всех материалах компании.