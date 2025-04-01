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Экономика

Грузовикам снизили вдвое плату за проезд по шоссе 6 в ночные часы

Транспорт
Инфраструктура
время публикации: 01 апреля 2025 г., 23:14 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 23:14
Грузовикам снизили вдвое плату за проезд по шоссе 6 в ночные часы
Пресс-служба министерства транспорта Израиля. Фото: Сассон Тирам

Министерство транспорта и компания "Хоце Исраэль" объявили о снижении на 50% тарифов на проезд по Трансизраильскому шоссе (трасса 6) для грузовиков в период с 03:00 до 05:30.

Для получения скидки грузовик должен выехать на трассу в указанный промежуток времени.

Данный шаг призван перенести на ночные часы часть грузового траффика и сократить нагрузку на трассу в часы-пик.

Экономика
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