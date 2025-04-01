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Экономика

Минстрой открыл онлайн-платформу подачи документов на соцжилье и квартирные

время публикации: 01 апреля 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 22:13
Минстрой открыл онлайн-платформу подачи документов на соцжилье и квартирные
Liron Almog/Flash90

Министерство строительства и жилищного хозяйства совместно с национальным управлением дигитализации запустило онлайн-платформу для подачи документов в рамках процедур получения социального жилья или помощи в оплате аренды жилья.

Платформа существенно упрощает и ускоряет процедуру подачи документов, однако требует наличия регистрации в национальной системе идентификации (одноразово для всех государственных цифровых услуг).

В случае, если в ходе заполнения документов онлайн у заполнителя возникли вопросы, он может сохранить заполненную часть и вернуться к ней позднее.

Следует подчеркнуть, что опции физической подачи документов сохраняются без изменений.

Экономика
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