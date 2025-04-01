Минстрой открыл онлайн-платформу подачи документов на соцжилье и квартирные

Министерство строительства и жилищного хозяйства совместно с национальным управлением дигитализации запустило онлайн-платформу для подачи документов в рамках процедур получения социального жилья или помощи в оплате аренды жилья.

Платформа существенно упрощает и ускоряет процедуру подачи документов, однако требует наличия регистрации в национальной системе идентификации (одноразово для всех государственных цифровых услуг).

В случае, если в ходе заполнения документов онлайн у заполнителя возникли вопросы, он может сохранить заполненную часть и вернуться к ней позднее.

Следует подчеркнуть, что опции физической подачи документов сохраняются без изменений.