Банки облегчили поиск данных о ставках по вкладам на своих сайтах
время публикации: 01 апреля 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 22:00
Во вторник, 1 апреля вступило в силу распоряжение Банка Израиля, обязывающее коммерческие банки публиковать данные о предлагаемых ими ставками по вкладам на видном месте на своих интернет-сайтах.
Теперь таблицы наиболее популярных вкладов и ставок по ним можно найти, зайдя в разделы "Вклады и сбережения" или "Вклады и инвестиции" сайтов, без необходимости в регистрации.
Указанные ставки являются минимальными, и клиенты могут добиться получения более выгодных условий путем переговоров с банком.
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