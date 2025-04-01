Банки облегчили поиск данных о ставках по вкладам на своих сайтах

Во вторник, 1 апреля вступило в силу распоряжение Банка Израиля, обязывающее коммерческие банки публиковать данные о предлагаемых ими ставками по вкладам на видном месте на своих интернет-сайтах.

Теперь таблицы наиболее популярных вкладов и ставок по ним можно найти, зайдя в разделы "Вклады и сбережения" или "Вклады и инвестиции" сайтов, без необходимости в регистрации.

Указанные ставки являются минимальными, и клиенты могут добиться получения более выгодных условий путем переговоров с банком.