Сеть из 15 благотворительных организаций подозревается в мошенничестве

Управление корпораций при министерстве юстиции рассматривает вопрос о ликвидации сети из 15 некоммерческих организаций, связанных с Йоси Шиновером и принадлежащей ему компанией "Шиновер Груп".

Проведенная проверка выявила серьезные подозрения на мошенничество и использование НКО с целью сбора пожертвований и их вывода на неустановленные цели.

Согласно пресс-службе управления, группа НКО подозревается в сборе пожертвований на сумму 80 миллионов шекелей путем обмана общественности и создания ложного представления о благотворительной деятельности, при том что на практике деятельность осуществлялась в крайне ограниченном объеме. Практически все сотрудники НКО занимались телемаркетингом с целью сбора пожертвований.

Кроме того, в отношении новых НКО, созданных Шиновером в 2019-2020 годах, было обнаружено, что они не только не осуществляют какую-либо деятельность и не работают для продвижения своих утвержденных целей, но существует реальное подозрение, что вся цель их создания была для передачи деятельности от "старых" НКО к новым.

Ниже приведен список входящих в сеть организаций:

1. "Дающие с любовью" - Национальный центр благосостояния в Израиле

2. "Один народ" - Центр поддержки и помощи

3. "Дать надежду"

4. Центр "Гранот"

5. "Сердце и душа" - Центр помощи детям и молодежи

6. "Врата милосердия"

7. "Желания" - Люди и добрые дела

8. Центр зоотерапии - Образование и лечение с помощью животных

9. "Освещающие" - Центр помощи и поддержки

10. "Помнить" - Центр образования и увековечения памяти Холокоста и героизма

11. Центр "Братья" - Общество благосостояния, общины и традиций

12. "Мы можем" - Центр продвижения людей с ограниченными возможностями

13. "На пике энергии" - Центр для пожилых граждан

14. "Поселенцы" - Продвижение и развитие Иудеи и Самарии

15. "Все мы можем" - Центр для видов скалолазания и высотных работ