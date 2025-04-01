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Экономика

"Эльбит" поставит в Европу партию ракет для своих систем залпового огня на $130 млн

Европейский Союз
Оборонка
время публикации: 01 апреля 2025 г., 11:23 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 11:23
"Эльбит" поставит в Европу партию ракет для своих систем залпового огня на $130 млн
Wikipedia.org. Фото: Ronite

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении заказа на крупную партию ракет различных видов для европейского клиента, ранее приобретшего у концерна системы залпового огня PULS.

Стоимость сделки – 130 миллионов долларов. В заказ входят учебные ракеты, ракеты ACCULAR (до 35 км), EXTRA (до 150 км) и Predator Hawk (до 300 км).

Напомним, что системы PULS находятся на вооружении Дании, Нидерландов, Азербайджана и Казахстана. Среди покупателей, еще не получивших системы - Германия, Испания, Сербия.

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