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Экономика

Подан иск против сети "Йохананоф" в связи с нарушениями при обслуживании инвалидов

время публикации: 01 апреля 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 13:08
Подан иск против сети "Йохананоф" в связи с нарушениями при обслуживании инвалидов
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия по равным правам для людей с ограниченными возможностями при министерстве юстиции Израиля подала иск на 215 тысяч шекелей против сети супермаркетов "Йохананоф" после жалоб на непредоставление приоритета в очереди покупателям с ограниченными возможностями и других нарушений Закона о равных правах для людей с ограниченными возможностями и Правил доступности услуг.

В официальном сообщении минюста сказано, что комиссия провела комплексную проверку, в ходе которой было выявлено, что сеть не соответствует требованиям законодательства. Помимо прочего были выявлены следующие нарушения: не проводились обучение сотрудников торговой сети по обслуживанию покупателей с ограниченными возможностями, не был назначен координатор для работы с клиентами этой категории, торговые площади не предусматривали обеспечение нормальных условий эвакуации инвалидов-колясочников и др.

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