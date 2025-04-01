Подан иск против сети "Йохананоф" в связи с нарушениями при обслуживании инвалидов

Комиссия по равным правам для людей с ограниченными возможностями при министерстве юстиции Израиля подала иск на 215 тысяч шекелей против сети супермаркетов "Йохананоф" после жалоб на непредоставление приоритета в очереди покупателям с ограниченными возможностями и других нарушений Закона о равных правах для людей с ограниченными возможностями и Правил доступности услуг.

В официальном сообщении минюста сказано, что комиссия провела комплексную проверку, в ходе которой было выявлено, что сеть не соответствует требованиям законодательства. Помимо прочего были выявлены следующие нарушения: не проводились обучение сотрудников торговой сети по обслуживанию покупателей с ограниченными возможностями, не был назначен координатор для работы с клиентами этой категории, торговые площади не предусматривали обеспечение нормальных условий эвакуации инвалидов-колясочников и др.