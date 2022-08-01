Реформы и изменения цен с 1 августа: общественный транспорт, сокращение наличных, бензин, электричество

В понедельник, 1 августа, в Израиле вступила в силу реформа тарифов на проезд в общественном транспорте "Дерех Шава", призванная упростить тарифную сетку и сделать ее единой для всей страны. Пенсионеры старше 75 лет смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. На периферии появятся дешевые месячные региональные проездные. В то же время, в отдельных городах цены на проезд вырастут.

В рамках реформы будут действовать следующие тарифы:

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В радиусе 15 км: одиночный билет на автобус – 5,5 шекелей, на поезд – 9 шекелей, суточный билет на автобус 12,5 шекелей, на автобус+поезд – 18 шекелей, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 225 шекелей.

В радиусе 15-40 км: одиночный билет на автобус – 12 шекелей, на поезд – 18 шекелей, суточный билет на автобус 24 шекеля, на автобус+поезд – 28 шекелей, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 225 шекелей.

В радиусе 40-75 км: одиночный билет на автобус – 16 шекелей, на поезд – 24 шекеля, суточный билет на автобус - 32 шекеля, на автобус+поезд – 37 шекелей, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 410 шекелей.

В радиусе 75-120 км: одиночный билет на автобус – 16 шекелей, на поезд – 27 шекелей, суточный билет на автобус - 32 шекеля, на автобус+поезд – 42 шекеля, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 610 шекелей.

В радиусе 120-225 км: одиночный билет на автобус – 27 шекелей, на поезд – 48 шекелей, суточный билет на автобус - 54 шекеля, на автобус+поезд – 74 шекеля, проездной на автобус – 225 шекелей, на автобус+поезд – 610 шекелей.

В радиусе свыше 225 км: одиночный билет на автобус – 68,5 шекелей, суточный билет на автобус - 74 шекеля, проездной на автобус – 610 шекелей, на автобус+поезд – 610 шекелей.

Для жителей периферийных районов (вне Гуш-Дана, Центрального, Иерусалимского и Хайфского округов) будет доступен региональный проездной для поездок в радиусе 40 километров стоимостью 99 шекелей в месяц.

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Указанная дистанция рассчитывается как расстояние между пунктами по воздуху. Одиночный билет дает возможность бесплатных пересадок в течение 90 минут.

Все категории лиц, получающие скидки, продолжат их получать. Пожилые люди в возрасте 75 лет и старше освобождены от оплаты, однако по-прежнему должны будут прикладывать проездную карточку к считывающему устройству.

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Размер скидки для людей с ограниченными возможностями и для получающих пособие от Ведомства национального страхования вырастет с 33% до 50%, однако предоставляется скидка только на одиночные поездки, а не на проездной.

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В рамках реформы отменена скидка в 20% при зачислении средств на карту "Рав-Кав". Также отменены исторические низкие тарифы на проезд в отдельных городах и некоторые виды локальных проездных.

Следует отметить, что при оплате проезда с помощью сотового приложения Moovit, Cello, Pango или "Рав-пасс", расчет наиболее выгодного тарифа осуществляется автоматически в конце месяца. Тем, кто пользуется проездной картой "Рав-Кав", выгодность суточных и месячных проездных следует рассчитывать самостоятельно.

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Автобусные билеты включают в себя проезд на трамвае, "Метронит", "Кармелит" и хайфской канатной дороге.

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Еще одной важной реформой, вступающей в силу с 1 августа, является второй этап реформы оборота наличных.

Размер максимально разрешенной суммы оплаты наличными сократит с 11 тысяч шекелей до 6 тысяч шекелей. При сумме сделки выше 6 тысяч шекелей возможна оплата наличными не более 10% от суммы сделки и не более 6 тысяч шекелей. То есть при покупке на 6100 шекелей наличными можно будет заплатить не более 610 шекелей, а при сделке на 61 тысячу шекелей – не более 6000 шекелей. Адвокатам и аудиторам в случае сделки на сумму более 6 тысяч шекелей принимать наличные запрещено. Пожертвование приравнивается к сделке.

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При сделке между частными лицами сумма оплаты наличными ограничена 15 тысячами шекелей вместо 50 тысяч шекелей до сих пор, однако при покупке автомобиля с рук сохранится лимит в 50 тысяч шекелей.

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Наказание за нарушение ограничения оплаты наличными составит от 15% до 30% от суммы сделки, в зависимости от ее размера. До 30 сентября штрафы за первое нарушение выписываться не будут.

Также 1 августа:

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Размер акциза на бензин снизится еще на 50 агорот за литр вплоть до 31 декабря 2022 года. Благодаря снижению акциза, в сочетании с определенным снижением цен на нефть на мировых рынках и укреплением шекеля, литр бензина при самообслуживании подешевеет сегодня на 1,5 шекеля и составит 6,58 шекеля.

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Цены на электричество вырастут на 8,6%.

Цены на молочную продукцию, контролируемую государством, вырастут на 4,9%.