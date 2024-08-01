Курс шекеля – барометр войны, перенос реформ, проект "Израиль-2050". Экономический обзор за неделю

Курс шекеля стал индикатором ожиданий по поводу большой региональной войны на Ближнем Востоке. Что стоит за переносом реформ, начало которых было намечено на 1 августа? Проект "Израиль-2050".

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Шекель как барометр ближневосточного конфликта

14 июля за один доллар США давали 3,61 шекеля. 28 июля, когда в Мадждаль-Шамсе хоронили 12 детей, а Франция и США еще пытались уговорить Израиль не отвечать, а если отвечать, то не сильно, шекель стоил 3,66 шекеля. Как только стало ясно, что Израиль ответит, шекель начал терять в цене и в день ликвидации Исмаила Ханийи и Фуада Шукра за доллар уже давали 3,76 шекеля.

В последний раз на этом уровне шекель торговался 2 июля, когда авиакомпании тоже отменяли рейсы в Ливан на фоне опубликованной информации о хранении в аэропорту Бейрута крупных складов оружия. Перед этим был пик в районе 28 апреля на фоне напряженности за неделю до входа ЦАХАЛа в Рафиах, когда за доллар давал 3,83 шекеля, а за две недели до него – несколько резких колебаний после ликвидации командира Хасана Мехдауи в Дамаске и ракетного обстрела Израиля Ираном.

Если взять полуторалетнюю перспективу, то за исключением первых полутора месяцев работы нового правительства в феврале 2023 года, и периода с середины августа по середину ноября 2023 года, на который пришелся пик антиправительственных протестов, а потом шок резни 7 октября и первый этап войны, шекель колеблется в интервале между 3,6 и 3,9 шекеля за доллар, причем пиковые значения каждый раз связаны не с экономическими событиями, а внутриполитическими и геополитическими. Проще говоря, курс шекеля стал индикатором ожиданий по поводу большой региональной войны. Вместе с тем, даже без вмешательства Банка Израиля, которое потребовалось в первые дни войны, шекель в последние 10 месяцев не переходит уровень в 3,9 шекеля за доллар, что свидетельствует о запасе прочности израильской экономики и все еще сохраняющемся доверии рынков к ней.

Однако опять же, при всем оптимизме, вынужден в очередной раз повторить аксиому – доверие не является линейной функцией, и никто не может предугадать точку слома, за которой доверие сменится недоверием. А пока что директор бюджетного отдела минфина Йоав Градус в очередной раз призвал министра финансов Бецалеля Смотрича срочно начать подготовку к формированию госбюджета на 2025 год, который по идее должен в это время уже утверждаться правительством. Причем озвученная Градусом сумма сокращений и налогов, необходимая для сдерживания роста дефицита госбюджета, увеличилась с 30 миллиардов шекелей до 50 миллиардов шекелей.

Смена графиков – гибкость, просчеты или прогибание

За последние дни были отложены по меньшей мере три решения и реформы правительства и госструктур, которые должны были вступить в силу с 1 августа. Сразу оговорюсь, в самом факте такого переноса нет ничего плохого, особенно, если он сделан не под давлением интересантов, а по причине неготовности или возникших в ходе подготовки проблем. Разумеется, иногда лучше признать ошибку в просчете с временным графиком и дать дополнительное время, чем потом разбираться с ошибками и проблемами, которых можно было избежать. Однако такое совпадение сразу трех переносов – по меньшей мере повод для вопросов.

Предварительный скрининг иностранных туристов из стран с безвизовым режимом отложен до 1 января 2025 года. До тех пор продолжится пилотный проект с участием туристов из США и Германии. Введение скрининга стало во многом следствием изменения законодательства ради отмены виз в США, предусматривавшей введение взаимного скрининга туристов. В целом меры, позволяющие сократить для авиакомпаний риски недопуска пассажиров в страну с необходимостью возвращать их в аэропорт вылета за свой счет, постепенно вводятся и в других странах. Европейский союз должен был ввести скрининг еще пару лет назад, однако несколько раз откладывал, сначала – из-за пандемии, а затем – по техническим причинам. В итоге ожидается, что в ЕС он будет введен в 2025 году.

Власти Израиля, и в первую очередь – управление народонаселения и миграции, изначально заложили на пилотный проект всего месяц, решив, что этого будет достаточно, чтобы выявить слабые места. Официально причиной отсрочки названо обращение иностранный авиакомпаний с просьбой дать больше времени на подготовку. Менее официально я склонен предположить, что в большей степени сыграло свою роль нежелание создавать в разгар летнего сезона посреди войны, сопровождаемого регулярными отменами полетов, дополнительную нагрузку на туристический сектор. С другой стороны, о том, что война затягивается, было известно задолго до 26 июля, когда было официально объявлено о переносе. Что мешало объявить о нем в конце июня, когда публиковались официальные разъяснения для населения по поводу скрининга?

Введение номерных знаков для двухколесного электротранспорта и штрафы за езду без них были утверждены Кнессетом в декабре 2023 года, регистрация номеров открыта с 7 февраля. Вступить в силу реформа должна была 1 августа. Был ли предоставленный изначально срок достаточным, чтобы несколько сотен тысяч человек успели зарегистрироваться, заказать и получить номерные знаки? Наверное – нет, и это просчет депутатов Кнессета. А вот то, что о том, что знаки оформили только 10% владельцев, стало известно только за несколько дней до вступления реформы в силу – очевидный просчет министерства транспорта и управления регистрации автотранспорта. В итоге запрет на езду без номеров вступит в силу 1 августа, а вот штрафы езду без номера можно будет выписывать только с 1 сентября.

В последние дни народ наконец проснулся и количество оформляемых номеров достигло 3000 в сутки, но и такого темпа очевидно не хватит, чтобы все успели оформить номера за один месяц. Так что не исключено, что будет предоставлена еще одна отсрочка.

История с началом взимания НДС с чаевых несколько отличается от первых двух случаев. Начнем с того, что речь идет не о новом законе, а о судебном решении, принятом еще в 2018 году. Тогда Всеизраильский суд по трудовым спорам постановил, что чаевые являются не частью дохода работника, к которой его работодатель не имеет отношения (как считалось с 2013 года на основании вердикта БАГАЦа), а частью платы работодателю за предоставляемую его работниками услугу. И в качестве таковой чаевые подлежат обложению НДС.

Решение суда должно было вступить в силу с 1 января 2019 года. Почему Налоговое управление вспомнило о нем в конце июля 2024 года – понятно, нужно срочно искать источники поступлений в госказну, а тут даже к министру финансов обращаться не надо, достаточно начать выполнять решение суда. Другой вопрос, почему управление игнорировало это решение суда до сих пор. Ну и объявление об изменении правил игры с сегодня на завтра (управление объявило о начале взимания налога с 1 августа только 26 июля) как правило не очень приветствуется, в том числе – судебными инстанциями. В итоге управление договорилось с палатой аудиторов, палатой налоговых консультантов и представителями рестораторов, что налог будет взиматься начиная с января 2025 года.

"Проект 2050"

На прошлой неделе, в связи с инициативой МВД о слиянии некоторых муниципалитетов, местных и региональных советов, я в очередной раз писал об идее создания промежуточных структур между правительством и муниципалитетами, которым будут делегированы отдельные полномочия государственной и местной власти для создания власти региональной.

Разумеется, речь идет о совпадении, но на этой неделе национальное управление проектирования, являющееся высшим органом по вопросам проектирования и строительства, опубликовал план развития Израиля до 2050 года.

Основной идеей плана является разделение Израиля на 28 регионов с тем, чтобы в каждом регионе для получения всех предоставляемых государством услуг нужно было ехать не более получаса. И одним из основных посылов реформы является объединение усилий муниципальных органов каждого региона для совместного продвижения инфраструктурных проектов и проектов развития.

В первую очередь это касается развития периферийных регионов – Галилеи и Негева, которым еще долго придется преодолевать последствия войны. Министерство сельского хозяйства оценило сроки восстановления пострадавших от военных действий сельскохозяйственных земель в 5-12 лет, а стоимость восстановления – в 300 миллионов шекелей. Данных по землям севера страны у министерства просто нет.

Возможно, управление "Ткума", которому поручено восстановление Западного Негева, может стать пробным шаром такого регионального органа (особенно если правительство наконец определится с его границами), который с одной стороны позволяет каждому из находящихся в его ведении населенных пунктов самостоятельное определение своих приоритетов, а с другой – регулирует более общие вопросы, чтобы предотвратить так называемый "проектировочный каннибализм", когда населенные пункты продвигают дублирующие друг друга проекты, каждый из которых в отдельности рискует оказаться нерентабельным или нереализуемым.