x
01 августа 2024
|
последняя новость: 10:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 10:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минобороны Израиля и Elbit подписали крупную сделку на закупку боеприпасов

время публикации: 01 августа 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 10:05
Минобороны Израиля и Elbit подписали крупную сделку на закупку боеприпасов
Фото NEWSru.co.il

Министерство обороны Израиля и компания Elbit Systems подписали крупную сделку на закупку боеприпасов для Армии обороны Израиля на сумму около 1,5 миллиарда шекелей. Планируется создание нового завода на юге Израиля – в районе Рамат-Бека, в Негеве, который будет производить снаряды и оружие.

Минобороны Израиля заявило, что эта сделка "является важным шагом в плане укрепления независимости отечественного производства" для нужд ЦАХАЛа.

По оценке экспертов, речь идет о важном этапе реализации плана минобороны Израиля по укреплению отечественного производства, расширению производственных линий, созданию новых рабочих мест, укреплению израильской промышленности и поддержке оперативных потребностей Армии обороны Израиля.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 ноября 2022

"Эльбит" представил барражирующий боеприпас "Сорокопут" для застроенной местности и туннелей. ВИДЕО
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 мая 2022

Спрос на снаряды Elbit резко вырос из-за войны в Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 марта 2022

Швеция закупает у Израиля танковые снаряды на 27 млн долларов