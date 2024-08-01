Минобороны Израиля и Elbit подписали крупную сделку на закупку боеприпасов

Министерство обороны Израиля и компания Elbit Systems подписали крупную сделку на закупку боеприпасов для Армии обороны Израиля на сумму около 1,5 миллиарда шекелей. Планируется создание нового завода на юге Израиля – в районе Рамат-Бека, в Негеве, который будет производить снаряды и оружие.

Минобороны Израиля заявило, что эта сделка "является важным шагом в плане укрепления независимости отечественного производства" для нужд ЦАХАЛа.

По оценке экспертов, речь идет о важном этапе реализации плана минобороны Израиля по укреплению отечественного производства, расширению производственных линий, созданию новых рабочих мест, укреплению израильской промышленности и поддержке оперативных потребностей Армии обороны Израиля.