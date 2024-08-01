"Хеврат Хашмаль" завершила крупный проект по децентрализации электроснабжения юга Израиля

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") объявила о завершении строительства крупной трансформаторной подстанции в Димоне и прокладки 100 километров ЛЭП между новой подстанцией и электростанцией "Цафит", расположенной рядом с Кфар-Менахемом.

Проект, реализация которого была начата в 2019 году, затянулся, среди прочего, из-за четырехкилометрового участка в Негеве, где ЛЭП должна была пролегать через незаконные бедуинские постройки.

Завершение проекта стоимостью более миллиарда шекелей позволит децентрализовать электроснабжение Негева и округа Шфела вплоть до границ Гуш-Дана и расширить возможность подключения к электросети строящихся в Негеве солнечных электростанций.

В ближайшие месяцы новая инфраструктура будет тестироваться, и ее полноформатное включение в национальную электросеть ожидается в апреле 2025 года.