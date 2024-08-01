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Экономика

"Хеврат Хашмаль" завершила крупный проект по децентрализации электроснабжения юга Израиля

время публикации: 01 августа 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 08:23
"Хеврат Хашмаль" завершила крупный проект по децентрализации электроснабжения юга Израиля
Flash90

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") объявила о завершении строительства крупной трансформаторной подстанции в Димоне и прокладки 100 километров ЛЭП между новой подстанцией и электростанцией "Цафит", расположенной рядом с Кфар-Менахемом.

Проект, реализация которого была начата в 2019 году, затянулся, среди прочего, из-за четырехкилометрового участка в Негеве, где ЛЭП должна была пролегать через незаконные бедуинские постройки.

Завершение проекта стоимостью более миллиарда шекелей позволит децентрализовать электроснабжение Негева и округа Шфела вплоть до границ Гуш-Дана и расширить возможность подключения к электросети строящихся в Негеве солнечных электростанций.

В ближайшие месяцы новая инфраструктура будет тестироваться, и ее полноформатное включение в национальную электросеть ожидается в апреле 2025 года.

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