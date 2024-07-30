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Экономика

Управление электроэнергии утвердило повышение тарифов на 5% в случае перехода с газа на солярку

время публикации: 30 июля 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 22:00
Управление электроэнергии утвердило повышение тарифов на 5% в случае перехода с газа на солярку
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Управление электроэнергии утвердило распределение 9 миллиардов шекелей, полученных государственной электрической компанией ("Хеврат Хашмаль") за приватизацию электростанции "Эшколь".

Задним числом часть суммы была направлена на предотвращение резкого роста тарифов на электричество, которые выросли в конце января на 2,6% вместо 13%.

Оставшаяся часть пойдет на компенсацию "Хеврат Хашмаль" части непредвиденных военных расходов, а часть – на уменьшение долгов компании.

Одновременно управление утвердило решение о повышении тарифов на электричество, которое вступит в силу, если "Хеврат Хашмаль" придется из-за остановки газовых месторождений в связи с военными действиями перейти на дизельное топливо. Рост цен составит до 5%.

В начале войны компания существенно увеличила свои запасы дизельного топлива именно на случай такого сценария.

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