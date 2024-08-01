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Минэкономики опубликовало карту магазинов, которые будут "железно" работать и во время обстрелов

время публикации: 01 августа 2024 г., 23:48 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 23:51
Минэкономики опубликовало карту продуктовых магазинов, которые будут "железно" работать и во время обстрелов
Michael Giladi/ Flash90

Министерство экономики и промышленности опубликовало карту продовольственных магазинов, которые будут работать и во время обстрелов. Торговым точкам, включенным в список, отдано указание сделать запас основных продуктов, которых бы хватило на семь дней.

"Торговые точки, нанесенные на карту, будут работать в соответствии указаниями Управления тылом, чтобы обеспечить население продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Кроме того, указывается, что уже подготовлены десятки тысяч продуктовых наборов, готовых к раздаче гражданам, у которых не будет возможности выйти из дома.

В комментариях министерства говорится, что этот список "железных филиалов" постоянно обновляется.

Министерство экономики напоминает, что Управление тылом рекомендовало гражданам иметь запас продуктов, воды, лекарств, средств личной гигиены на три дня. Рекомендуется также иметь пауэрбанками для зарядки мобильных телефонов и радиоприемники на батарейках.

СПИСОК "Железных филиалов"

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