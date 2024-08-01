ЦАХАЛ приказал 28 заводам на севере страны сократить работу с опасными веществами

28 заводов, расположенных на расстоянии до 40 километров от границы с Ливаном, получили распоряжение военного командования минимизировать использование опасных веществ, чтобы не создавать дополнительную опасность в случае попадания в них ракет.

Как уже сообщалось ранее, один из заводов, завод компании "Штраус" по производству мороженного, расположенный в Акко, полностью остановил производство из-за необходимости в использовании аммиака в производственных процессах.

На остальных заводах сокращено использование опасных веществ и минимизирована их транспортировка. При этом ЦАХАЛ не требует полного прекращения работы этих заводов.