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Экономика

ЦАХАЛ приказал 28 заводам на севере страны сократить работу с опасными веществами

время публикации: 01 августа 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 20:05
ЦАХАЛ приказал 28 заводам на севере страны сократить работу с опасными веществами
Photo by Moshe Shai/FLASH90

28 заводов, расположенных на расстоянии до 40 километров от границы с Ливаном, получили распоряжение военного командования минимизировать использование опасных веществ, чтобы не создавать дополнительную опасность в случае попадания в них ракет.

Как уже сообщалось ранее, один из заводов, завод компании "Штраус" по производству мороженного, расположенный в Акко, полностью остановил производство из-за необходимости в использовании аммиака в производственных процессах.

На остальных заводах сокращено использование опасных веществ и минимизирована их транспортировка. При этом ЦАХАЛ не требует полного прекращения работы этих заводов.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 августа 2024

По указанию Управления тылом закрылся завод по производству мороженого в Акко