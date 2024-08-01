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Управление аэропортов Израиля рекомендовало пассажирам быть на связи с авиакомпаниями

время публикации: 01 августа 2024 г., 16:20 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 16:20
Управление аэропортов Израиля рекомендовало пассажирам быть на связи с авиакомпаниями
Flash90

Пресс-служба управления аэропортов Израиля сообщила, что ситуация в сфере безопасности позволяет продолжать выполнять рейсы в Израиль и из Израиля, и что отмена рейсов авиакомпаниями делается по их собственным причинам.

"Пассажирам рекомендуется учитывать, что их полет в обратном направлении может быть отложен, и находиться на связи со своей авиакомпанией", - говорится в сообщении.

На этом фоне авиакомпания Lufthansa и ее "дочки" – авиакомпании Austrian Airlines и Swiss Air, объявила о продлении отмены полетов в Израиль до 8 августа.

Ранее авиакомпания United Airlines отменила рейсы в Израиль до 6 августа. Авиакомпании Lot, Air Baltic, All Nippon, Air India и ряд других авиакомпаний отменили полеты до 2 августа.

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