В ожидании ответного удара Израиля по "Хизбалле" авиакомпании отменяют полеты в Тель-Авив

На фоне растущей напряженности между Израилем и "Хизбаллой" международные авиакомпании объявили о приостановке полетов не только в Бейрут, но и в Тель-Авив.

Компании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines с 30 июля отменяют рейсы в Израиль и из него, как минимум, на два дня. По всей видимости, к ним присоединятся и другие авиакомпании.

Накануне вечером отменили Qatar Airways, Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, EgyptAir отменили или отложили рейсы в Бейрут, в ожидании израильского ответа на обстрел "Хизбаллы".

Компания Middle Eastern Airlines, являющаяся национальным авиаперевозчиком Ливана, опасаясь повреждения своих самолетов в случае удара по аэропорту, оставила свои самолеты на "ночевку" в Эр-Рияде, в лондонском аэропорту "Хитроу", в Ларнаке, в Саудовской Аравии, Копенгагене, Дохе и Дубае.