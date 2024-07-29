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Израиль

В ожидании ответного удара Израиля по "Хизбалле" авиакомпании отменяют полеты в Тель-Авив

время публикации: 29 июля 2024 г., 20:33 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 20:33
В ожидании ответного удара Израиля по "Хизбалле" авиакомпании отменяют полеты в Тель-Авив
Nati Shohat/FLASH90

На фоне растущей напряженности между Израилем и "Хизбаллой" международные авиакомпании объявили о приостановке полетов не только в Бейрут, но и в Тель-Авив.

Компании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines с 30 июля отменяют рейсы в Израиль и из него, как минимум, на два дня. По всей видимости, к ним присоединятся и другие авиакомпании.

Накануне вечером отменили Qatar Airways, Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, EgyptAir отменили или отложили рейсы в Бейрут, в ожидании израильского ответа на обстрел "Хизбаллы".

Компания Middle Eastern Airlines, являющаяся национальным авиаперевозчиком Ливана, опасаясь повреждения своих самолетов в случае удара по аэропорту, оставила свои самолеты на "ночевку" в Эр-Рияде, в лондонском аэропорту "Хитроу", в Ларнаке, в Саудовской Аравии, Копенгагене, Дохе и Дубае.

Израиль
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Международные авиакомпании отменяют или откладывают рейсы в Бейрут