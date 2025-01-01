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Экономика

Завод по производству деталей для авиадвигателей в Нагарии не закроют в 2025 году

Промышленность
время публикации: 01 января 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 19:42
Завод по производству деталей для авиадвигателей в Нагарии не закроют в 2025 году
AP Photo/Frank Augstein

Американский производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney принял решение продлить работу завода "Технологият Лахавим" в Нагарии, который планировалось закрыть в 2025 году из-за убыточности производства.

Причина отсрочки закрытия на данный момент неизвестна, и намерение закрыть завод все еще остается в силе, но, как сообщает Всеобщая федерация профсоюзов, по меньшей мере 2025 год завод, на котором заняты 900 человек, отработает полностью.

Завод "Технологият Лахавим" был создан Стефом Вертхаймером в конце 1960-х годов в ответ на эмбарго на поставку Израилю оружия, введенное Францией. Завод производил запчасти для двигателей французских истребителей "Мираж", находившихся на вооружении ЦАХАЛа.

В 1990-е годы завод существенно расширил производство, сотрудничая с Pratt & Whitney, Rolls-Royce, General Electric.

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