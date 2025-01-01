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Экономика

Кнессет утвердил в предварительном чтении строительство нового аэропорта в Негеве

Авиация
время публикации: 01 января 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 15:40
Кнессет утвердил в предварительном чтении строительство нового аэропорта в Негеве
Moshe Shai/FLASH90

Депутаты Кнессета утвердили в предварительном чтении законопроект, предусматривающий строительство вспомогательного аэропорта в районе Неватим в Негеве.

С точки зрения экономистов строительство дополнительного аэропорта на севере страны, возле базы ВВС "Рамат Давид" в Изреэльской долине, принесет государству значительно больше пользы как с точки зрения улучшения занятости, так и с точки зрения охвата населения. Министерство обороны также поддерживало эту опцию вплоть до середины 2022 года, когда Бени Ганц выступил против нее.

Жители долины выступают категорически против, утверждая, что аэропорт нанесет непоправимый ущерб качеству жизни в долине. В то же время в последнее время складывается коалиция глав муниципалитетов городов севера, таких как Ноф а-Галиль, Афула, Тверия, Бейт-Шеан, Крайот, поддерживающих опцию строительства аэропорта в Рамат-Давид.

Все южные опции строительства аэропорта существенно уступают северной, как из-за близости к сектору Газы, так и из-за того, что будут делить общее воздушное пространство с аэропортом Бен-Гурион. Однако главы муниципалитетов юга активно лоббируют эту опцию.

Экономика
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