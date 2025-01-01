Мэрия Тель-Авива заплатит жильцам компенсации за незаконно построенную рядом с ними мечеть

Жильцы престижного жилого комплекса на улице Бен-Гамлиэль в Яффо при покупке квартир доплачивали за разбитие парка на участке возле здания, однако вскоре обнаружили, что территория парка незаконно захвачена находившейся неподалеку мечетью.

Мэрии Тель-Авива потребовалось шесть лет, чтобы возбудить дело о незаконном захвате земли, однако в итоге указ о сносе незаконной постройки был в значительной степени отменен в рамках компромисса между мэрией и администрацией мечети.

После этого жильцы подали в суд на мэрию Тель-Авива с требованием компенсации за снижение стоимости их квартир. Адвокаты мэрии утверждали, что муниципалитет не должен являться адресатом иска, однако суд не согласился с ними.

Судья Тель-Авивского мирового суда Ронит Пинчук-Альт постановила, что мэрия несет ответственность за то, что допустила незаконное строительство, а затем слишком долго не предпринимала никаких мер по его устранению, и обязала выплатить жильцам 480 тысяч шекелей компенсации за снижение стоимости квартиры и 60 тысяч шекелей судебных расходов.