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Экономика

Мэрия Тель-Авива заплатит жильцам компенсации за незаконно построенную рядом с ними мечеть

Недвижимость
Судебные решения
время публикации: 01 января 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 12:46
Мэрия Тель-Авива заплатит жильцам компенсации за незаконно построенную рядом с ними мечеть
AP Photo/Jean-Francois Badias

Жильцы престижного жилого комплекса на улице Бен-Гамлиэль в Яффо при покупке квартир доплачивали за разбитие парка на участке возле здания, однако вскоре обнаружили, что территория парка незаконно захвачена находившейся неподалеку мечетью.

Мэрии Тель-Авива потребовалось шесть лет, чтобы возбудить дело о незаконном захвате земли, однако в итоге указ о сносе незаконной постройки был в значительной степени отменен в рамках компромисса между мэрией и администрацией мечети.

После этого жильцы подали в суд на мэрию Тель-Авива с требованием компенсации за снижение стоимости их квартир. Адвокаты мэрии утверждали, что муниципалитет не должен являться адресатом иска, однако суд не согласился с ними.

Судья Тель-Авивского мирового суда Ронит Пинчук-Альт постановила, что мэрия несет ответственность за то, что допустила незаконное строительство, а затем слишком долго не предпринимала никаких мер по его устранению, и обязала выплатить жильцам 480 тысяч шекелей компенсации за снижение стоимости квартиры и 60 тысяч шекелей судебных расходов.

Экономика
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