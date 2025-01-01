Минфин Израиля окажет помощь авиакомпаниям, летающим в США

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению поправки к "закону Тиби", регулирующему права пассажиров, чей рейс был отменен или задержан.

Вместе с тем, окончательное утверждение поправок, ухудшающих права пассажиров в военное время, отложено до тех пор, пока министерство финансов не согласует пакет мер по возвращению авиакомпаний в Израиль.

Одной из таких мер, озвученных представителями министерства финансов на заседании комиссии, станет предоставление страховочной сети авиакомпаниям, которые будут осуществлять не менее двух рейсов в неделю в Северную Америку (США, Канада).

Минфин готов покрывать до 50% операционных убытков, понесенных авиакомпанией из-за технических проблем, за которые авиакомпания должна выплачивать возмещение пассажирам.

Кроме того, было объявлено, что 1-й терминал аэропорта Бен-Гурион, обслуживающий бюджетные авиарейсы, возобновит работу 1 апреля, и проработает по меньшей мере до октября, даже если его обслуживание будет убыточным для управления аэропортов.