Налоги, цены, реформы. Что ждет израильтян в 2025 году

Редакция NEWSru.co.il публикует обзор законов, указов, реформ и изменений в тарифах, вступающих в силу в новом году и влияющих на различные сферы жизни израильтян.

Повышение налогов

Налог на добавленную стоимость увеличится на 1% и будет составлять 18%. Соответственно, подорожают все товары и услуги, на которые начисляется НДС.

Дополнительный налог в размере 2% для лиц, чей годовой доход превышает 721.560 шекелей, который будет взиматься с прироста капитала (включая продажу недвижимости).

Отменена индексация всех ступеней подоходного налога, налога на покупку, налога на недвижимость и т.д., а также индексация всех налоговых льгот.

Налог на здравоохранение повышен на 0,15%.

Налогообложение автотранспорта

Льготная ставка налога на покупку электромобиля вырастет с 35% до 45%, а потолок льготной ставки, сверх которой налог на покупку взимается в размере 83%, снизится с 50000 до 35000 шекелей.

Размер налогового вычета за экологичность уменьшится на 3990 шекелей. В связи с ужесточением критериев, большая часть автомобилей опустится на 1-2 ступени по шкале экологичности. Будут добавлены три дополнительные категории, с которых будет взиматься "штраф" за низкую экологичность в размере от 2500 до 7500 шекелей.

Коммунальные услуги

Вода для домохозяйств подорожает на 2% и составит 7,046 шекеля за кубометр по нижнему тарифу и 12,932 шекеля за кубометр по верхнему тарифу.

Электричество подорожает на 4,5% (3,5% + 1% НДС).

Муниципальный налог ("арнона") вырастет на 5,29% в связи с индексацией, однако во многих населенных пунктах рост будет более значительным. Более того, в декабре жители многих городов получили требование доплатить за повышение задним числом "арноны" за 2024 год. Также некоторые муниципалитеты планируют изменить систему расчета метража на систему "брутто-брутто", в которой учитывается площадь внешних стен квартиры).

Парковка – во многих городах изменится порядок оплаты и стоимость парковки на "сине-белых" местах. В частности, изменения произойдут в Тель-Авиве, Иерусалиме, Ашдоде, Пардес-Хане-Каркуре.

Рост цен

Бензин подорожает на 8 агорот за литр и составит 7,2 шекеля при самообслуживании.

Компании, объявившие о повышении цен на продукты питания с 1 января

"Штраус" – до 18% (кофе и шоколад), "Юниливер" – до 16% (шоколад), "Осем-Нестле" – до 9% (кофе, мороженое, шоколад, выпечка, соусы, "Тиволь", салаты "Цабар"), "Кармит" – до 17% (сладости), "Занлаколь" – до 9% (консервы и соусы), "Бейт а-Шита" – до 9% (консервированные огурцы и оливки), "Иквей Кармель" – до 8% (вино), "Яфора" – до 6% (напитки).

Авиаперелеты

Маленький чемодан ("тролли") в "Исраэйре" подорожает с 18 до 20 долларов в каждом направлении. Стоимость провоза одного чемодана весом до 23 кг останется без изменений, стоимость провоза двух чемоданов весом до 23 кг вырастет с 70 до 75 долларов в каждом направлении, провоз одного чемодана весом до 30 кг подорожает с 60 до 65 долларов.

В "Аркии" провоз маленького чемодана ("тролли") подорожает с 10 до 15 долларов.

Пособия Ведомства национального страхования

Пособие по инвалидности увеличится на 7-7,5% (точный размер индексации станет известен после публикации средней зарплаты за декабрь 2024 года).

Все остальные пособия вырастут ориентировочно на 3,6-3,8% (точный размер индексации станет известен после публикации индекса потребительских цен за декабрь 2024 года).

Детское пособие индексироваться не будет.

Реформы

Накопление для каждого ребенка

С 1 января родители смогут переводить счет программы "Накопление для каждого ребенка" из финансовой структуры, в которой он был открыт, в любую другую структуру.

Налогообложение нераспределенных прибылей компаний-"кошельков" и холдинговых компаний

Принуждение к налогообложению компаний-"кошельков" и холдинговых компаний, не распределяющих прибыль для уклонения от уплаты налога на дивиденды. Холдинговые компании смогут выбирать между выплатой 2% стоимости нераспределенной прибыли в год или распределение 5% нераспределенной прибыли в год с уплатой налога на дивиденды (в 2026 году вырастет до 6% нераспределенной прибыли). Компании-"кошельки" (компании, в которых доход основан на человеческом капитале владельца компании - врача, архитектора, адвоката, бухгалтера и т.п., а регистрация в качестве компании была предназначена для отсрочки уплаты полного налога) будут обязаны платить полную маргинальную налоговую ставку на часть нераспределенной прибыли, превышающую 25% от годового оборота.

Въезд в Израиль

С 1 января в Израиле начнет действовать система предварительного скрининга ETA-IL (Electronic Travel Authorization) для туристов из стран, с которыми у него установлен безвизовый режим (пилотный проект для жителей США и Германии работает с 1 июня). Иностранные граждане, которые намерены приехать в Израиль в рамках туристической или деловой поездки, должны будут предварительно заполнить электронную форму на сайте Управления регистрации населения. Разрешение на въезд в Израиль, полученное через систему ETA-IL, будет действительно в течение двух лет, вне зависимости от числа въездов в Израиль в этот период. Важно помнить, что у пограничной службы остается право отказать во въезде туристу, уже получившему разрешение по электронной системе. Но, как подчеркивает Сисо, предварительное разрешение в большинстве случаев должно помочь избежать проверок и допросов. При этом у заявителя остается право опротестовать отказ. Для этого нужно обратиться в израильское консульство по месту жительства. Также остается возможность опротестовать отказ с помощью израильского адвоката, который может попытаться оспорить решение Управления регистрации населения в Израиле.

Налоговая отчетность

Сумма сделок, для которых предприятие должно заранее запросить у налогового управления номер налоговой квитанции, уменьшится с 25000 шекелей до 20000 шекелей.

С 1 января компании, распределяющие опционы работникам, должны будут отчитываться перед налоговым управлением о программе опционов от их распределения до их реализации работником.

Проектирование и строительство

С 1 января 2025 года будет исключена возможность предоставления застройщикам поблажек, позволяющих отклониться от утвержденного плана городской застройки.

Бюрократия

С 1 января 2025 года все государственные органы будут обязаны составить карту всех существующих административных инструкций и начать их постепенную систематическую публикацию. Инструкции будут публиковаться на веб-сайтах ведомств с обеспечением высокой доступности, единой структуры и важных деталей, таких как дата создания, версия и дата обновления. Особое внимание будет уделяться приоритизации инструкций, которые влияют на основные права, широкие слои населения или важные общественные услуги.

Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля

1 января начнется реализация реформы импорта, позволяющей импортерам ввозить в Израиль без проверки в институте стандартов продукцию, отвечающую стандартам и директивам Европейского союза. Ответственность за качество товара будет лежать на импортерах, министерство экономики будет проводить проверки на рынках, а не в порту.

На первом этапе будет открыт импорт бакалейных товаров, а также таких товаров, как осветительные приборы, лампы, балласты, драйверы, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина, пылесос, субботняя плата, измельчитель отходов, освежитель воздуха, увлажнитель, вентиляторы, моющий пылесос, уничтожитель насекомых, паровой утюг, кондиционер, утюг, робот для чистки бассейнов, фен для волос, массажный аппарат, электрическая зубная щетка, ирригатор для полости рта, бритвы, косметическое мыло, термостаты, выключатели, предохранители, таймеры, электрощиты, трансформаторы, паяльник, электродвигатель, зажим для электрокабелей, блоки питания, вентиляторы, насосы, компьютеры, серверы, коммуникационное оборудование, развлекательные системы, усилители, планшеты, камеры, мониторы, мобильные телефоны, копировальные аппараты, принтеры, нагревательные элементы для электроприборов, комнатные обогреватели, тепловентилятор, радиатор, проточный водонагреватель, нагреватель для водяной кровати, обогреватель для ног, текстиль с нагревательным элементом, электрический бойлер, защитные каски, защитная обувь, защитная одежда, одежда повышенной видимости, сварочная маска, спасательный жилет, защитные перчатки, аэрозоли без опасных веществ, деревянные доски, фанера, солнцезащитные очки, спички.

В последующие месяцы будут добавляться другие товары, включая подгузники, детские игрушки, соски, велосипеды, бытовую химию, посуду и т.д.

Исполнительное производство

Штрафные проценты (пеня) будут рассчитываться отдельно от процентов на долг. Будет отменено начисление сложной пени (штрафные проценты на штрафные проценты), расчет будет осуществляться не ежедневно, а квартально. В случае начала выплаты долгов начисление штрафных процентов будет автоматически останавливаться.

Страхование патронажного ухода

Количество базовых повседневных действий, которые застрахованный должен затрудняться выполнять, чтобы иметь право на получение страховых выплат, увеличено с 3 до 4. Базовыми действиями являются передвижение, приемы пищи, купание, вставание, одевание и контроль сфинктеров.

Кроме того, ужесточены критерии неспособности самостоятельного купания и одевания. Так, если пациент может сам мыться в ванне или в душе, если ему с помощью приспособлений решают проблему захода в душевую или ванну, это не будет считаться неспособностью. Также способность одеваться самостоятельно будет проверяться не на способности застегнуть пуговицы или завязать шнурки, а на способности одеть футболку без пуговиц.

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