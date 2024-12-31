Курс валют в Израиле 31 декабря 2024 года: доллар вырос, евро подешевел

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 31 декабря, последние в этом году валютные торги завершились смешанными тенденциями: незначительным повышением курса курса доллара США по отношению к израильскому шекелю и понижением курса единой европейской валюты.

Курс доллара вырос на 0,027% и составил 3,647 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,349% и составил 3,796 шекеля за €1.