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Экономика

"Суперфарм" начал взимать плату за онлайн-заказ товаров

время публикации: 01 января 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 20:41
"Суперфарм" начал взимать плату за онлайн-заказ товаров
Flash90. Фото: М.Шай

Розничная сеть аптек "Суперфарм" объявила о введении платы в размере 4,9 шекеля за услугу онлайн-заказа товаров с последующим самовывозом заказа из отделения.

До сих пор эта услуга предоставлялась бесплатно. Теперь, чтобы не платить за нее, необходимо, чтобы сумма заказа превышала 150 шекелей.

Согласно сообщению сети, введение платы обусловлено "продолжающимся ростом расходов на предоставление услуги".

Экономика
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