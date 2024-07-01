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Экономика

Компания On повышает на 10% стоимость зарядки электромобилей

время публикации: 01 июля 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 21:29
Компания On повышает на 10% стоимость зарядки электромобилей
Flash90. Фото С. Диамант

Израильский оператор сети зарядок для электромобилей On объявила о повышении тарифов на 25 агорот (около 10%) до 1,85-2,75 шекеля за киловатт/час зарядки на точках быстрой зарядки.

Медленная зарядка будет стоить 1,78 шекеля за киловатт/час. Зарядка в отдельных городах субсидированная.

Напомним, что месяц назад цены на зарядку повысила другая израильская компания EV Edge.

На текущий момент в Израиле действуют шесть сетей зарядки электромобилей, и цены зарядки колеблются в диапазоне от 1,3 шекеля до 3,15 шекеля за квт/ч в зависимости от времени суток и скорости зарядки. При этом субсидированная зарядка в некоторых городах может для местных жителей быть гораздо дешевле.

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