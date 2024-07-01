Компания On повышает на 10% стоимость зарядки электромобилей

Израильский оператор сети зарядок для электромобилей On объявила о повышении тарифов на 25 агорот (около 10%) до 1,85-2,75 шекеля за киловатт/час зарядки на точках быстрой зарядки.

Медленная зарядка будет стоить 1,78 шекеля за киловатт/час. Зарядка в отдельных городах субсидированная.

Напомним, что месяц назад цены на зарядку повысила другая израильская компания EV Edge.

На текущий момент в Израиле действуют шесть сетей зарядки электромобилей, и цены зарядки колеблются в диапазоне от 1,3 шекеля до 3,15 шекеля за квт/ч в зависимости от времени суток и скорости зарядки. При этом субсидированная зарядка в некоторых городах может для местных жителей быть гораздо дешевле.