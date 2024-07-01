Минсельхоз потратит 2 миллиона шекелей на смену названия ведомства

Правительство утвердило решение об изменении названия министерства сельского хозяйства. Если до сих пор вторая часть названия ведомства говорила о развитии сельской местности, то теперь его полное название будет включать продовольственную безопасность.

Следует отметить, что это не первый "ребрендинг" министерства в действующем правительстве. Год назад Итамар Бен-Гвир добился смены названия министерства внутренней безопасности на министерство национальной безопасности.

Тогда смена названия на официальных бумагах, визитках, интернет-сайтах, мобильных приложениях и указателя обошлась приблизительно в два миллиона шекелей. Скорее всего, в такую же сумму обойдется и новый ребрендинг.