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Экономика

Минобороны отменило обещанную автоматическую выплату дотации на учебу студентам-резервистам

время публикации: 01 июля 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 07:49
Минобороны отменило обещанную автоматическую выплату дотации на учебу студентам-резервистам
Michael Giladi/Flash90

В декабре 2023 года, когда министр финансов Бецалель Смотрич и министр обороны Йоав Галант представляли программу финансовой помощи резервистам, одним из ее пунктов была выплата стипендий студентам-резервистам.

Студенты, отслужившие более 60 дней, должны были 1 июля автоматически получить от 3,4 до 11,2 тысяч шекелей на оплату учебы.

Однако в последний момент было принято решение отменить автоматическую выплату. Теперь, чтобы получить обещанное, необходимо будет подать запрос на стипендию, которая будет выплачиваться после проверки.

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