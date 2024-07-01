Минобороны отменило обещанную автоматическую выплату дотации на учебу студентам-резервистам

В декабре 2023 года, когда министр финансов Бецалель Смотрич и министр обороны Йоав Галант представляли программу финансовой помощи резервистам, одним из ее пунктов была выплата стипендий студентам-резервистам.

Студенты, отслужившие более 60 дней, должны были 1 июля автоматически получить от 3,4 до 11,2 тысяч шекелей на оплату учебы.

Однако в последний момент было принято решение отменить автоматическую выплату. Теперь, чтобы получить обещанное, необходимо будет подать запрос на стипендию, которая будет выплачиваться после проверки.