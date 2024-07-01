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Экономика

Утверждено строительство нового города для "харедим" возле Рахата

время публикации: 01 июля 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 09:19
Утверждено строительство нового города для "харедим" возле Рахата
Matanya Tausig/Flash90

Правительство утвердило решение о строительстве нового города Тила рядом Рахатом и Лехавим, на территории регионального совета Бней-Шимон.

Город должен занять площадь 4 квадратных километра и будет рассчитан на 80 тысяч жителей. Изначально планировалось, что город будет ориентирован на нужды смешанного населения, однако в итоге было принято решение строить его в соответствии с потребностями ультраортодоксальной общины.

Министерство финансов, природоохранные организации и муниципалитеты и региональные советы Негева выступают против строительства города, строительство которого обойдется в 6,4 миллиарда шекелей, и бюджет которого будет опираться на государственную помощь.

Экономика
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