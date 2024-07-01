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Экономика

В июле-августе через аэропорт Бен-Гурион пройдут 3,7 млн пассажиров

время публикации: 01 июля 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 14:30
В июле-августе через аэропорт Бен-Гурион пройдут 3,7 млн пассажиров
Yossi Aloni/Flash90

Согласно данным управления аэропортов, в июле-августе 2024 года через главный аэропорт Израиля должны пройти 3,7 миллиона пассажиров – 1,8 миллиона в июле и 1,9 миллиона в августе.

В пиковые дни через аэропорт будут проходить 60-70 тысяч пассажиров и более 400 авиарейсов.

В летние месяцы в аэропорту Бен-Гурион будут работать около 50 международных авиакомпаний в дополнение к израильским. Улететь из Израиля можно будет приблизительно в 100 направлениях.

Самые популярные страны – Греция, Кипр, Италия, США и ОАЭ. Только в Грецию и из нее будут более 4250 рейсов за два месяца. Около 2100 рейсов будут обслуживать маршруты на Кипр.

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