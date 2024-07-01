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Экономика

Попытки угона автомобилей за последние три месяца выросли на 42%

время публикации: 01 июля 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 12:20
Попытки угона автомобилей за последние три месяца выросли на 42%
Пресс-служба полиции Израиля

Согласно данным компании Pointer, во втором квартале 2024 года количество попыток угона автомобилей выросло на 42% по сравнению с первым кварталом, и в 2,2 раза по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

Наибольшим спросом у угонщиков пользуются джипы и кроссоверы, на долю которых приходится 43% всех попыток угона. Далее следуют легковые автомобили с бензиновым или гибридным двигателем (25%), коммерческие автомобили (12%), двухколесный транспорт (8%), электромобили (7%), грузовики (4%) и строительная и сельскохозяйственная техника (1%).

39% попыток угона происходят в Центральном округе, 18% - в Тель-Авивском округе.

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