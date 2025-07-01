"Гистадрут" выторговал для госслужащих улучшенные условия компенсации за операцию "Народ как лев"

Глава "Всеобщей федерации профсоюзов" Арнон Бар-Давид и ответственный за зарплаты госслужащих в министерстве финансов Эфи Малкин подписали во вторник, 1 июня, меморандум относительно выплат работникам общественного сектора, не работавшим в дни операции "Народ как лев".

Работники, которые не пришли на работу из-за того, что рабочее место было закрыто, или в нем отсутствовали защищенные пространства, а также работники, являющиеся родителями ребенка младше 14 лет получат полную оплату пропущенных дней согласно базовому окладу (без надбавок и сверхурочных), и у них будет вычтен один день отпуска.

Госслужащие, не соответствующие этим критериям, получит 70% от полной оплаты. Только в случае, когда работник общественного сектора был вызван на работу работодателем или получил указание переехать в другое место работы и все же отказался прийти, у него будут вычтены выходные дни в соответствии с пропуском работу.

Эти условия заметно тех, которые будут предусмотрены для работников частного сектора. Согласно продвигаемому минфином плану, в частном секторе работники только работники, находившиеся в неоплачиваемом отпуске не менее 12 дней, получат право на пособие по безработице в размере до 70% зарплаты. Все остальные работники частного сектора, пропускавшие работу, будут вынуждены полагаться на щедрость работодателя, которому государство частично возместит расходы.