Верховный суд: имущество, приобретенное до брака, может подлежать разделу при разводе

Незадолго до вступления в брак женщина получила в подарок от отца два участка сельскохозяйственной земли. С годами один из участков превратился в участок под застройку, и на нем было построено жилое здание, в котором женщина получила 7 квартир, которые сдавались в аренду при активном содействии мужа. Две из них были проданы и вырученные средства поступили на общий семейный счет.

После 23 лет брака супруги развелись, и муж потребовал половину прав на квартиры или, в качестве альтернативы, половину прироста стоимости земельного участка, на котором был построен дом.

Суд по семейным делам, основываясь на Законе об имущественных отношениях, удовлетворил иск супруга относительно прав на квартиры, но не на землю, поскольку земля была получена женщиной до вступления в брак. Женщина оспорила решение в окружном суде, который отклонил апелляцию, после этого был подан иск в Верховный суд.

На этой неделе судьи Верховного суда Яэль Вильнер, Давид Минц и Гила Канфи-Штайниц вынесли прецедентное постановление, согласно бывший муж имеет право и на половину земельного участка, на котором стоит здание.

Судьи расширили презумпцию совместного владения конкретным имуществом, расширив его на недвижимость, приобретенную одной из сторон до вступления в брак, даже если речь не идет о жилье, в котором проживали супруги. Судьи постановили, что в силу природы брачных отношений при определении намерения совместного владения следует смотреть не на документы, а на фактическое поведение супругов.