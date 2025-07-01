Трамп в своей соцсети рекламирует парфюм собственного бренда

Президент США Дональд Трамп использовал свою страницу в принадлежащей ему социальной сети Truth Social для рекламы парфюма собственного бренда Trump Fragrances.

Он опубликовал изображения парфюма "Victory 45-47", сопроводив их следующей подписью: "Trump Fragrances уже здесь. Они называются "Victory 45-47", потому что они о Победе, Силе и Успехе – Для мужчин и женщин. Купите себе флакон и не забудьте купить один для своих близких. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать!" (Далее указана ссылка для перехода к покупке).

Находясь на президентском посту, Дональд Трамп продолжает активную бизнес-деятельность. В частности, им накануне инаугурации была запущена собственная криптовалюта $Trump. Супруга президента США Мелания Трамп также запустила собственную криптовалюту $Melania.