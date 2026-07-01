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Экономика

Банк Израиля: при оценке рисков бизнес-клиентов банки должны учитывать климатические аспекты

Экология
Банк Израиля
Климат
время публикации: 01 июля 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 09:43
Банк Израиля: при оценке рисков бизнес-клиентов банки должны учитывать климатические аспекты
AP Photo/Jean-Francois Badias

В июне 2026 года вступила в силу директива Банка Израиля об управлении финансовыми рисками, связанными с климатом.

Директива прямо указывает, что климатические риски – как физические, так и риски перехода к низкоуглеродной экономике – не являются отдельной категорией, а непосредственно влияют на все традиционные виды финансовых рисков: кредитный, риск ликвидности, рыночный, репутационный и операционный.

Банки обязаны интегрировать климатические факторы в оценку своей бизнес-модели и финансовой устойчивости – как собственной, так и своих клиентов.

Для компаний-заемщиков новая директива означает существенное расширение информационных требований со стороны банков. Помимо анкет, от бизнеса ожидается предоставление данных об активах и их местонахождении, потреблении энергии и выбросах, а также о подверженности климатическим рискам в цепочках создания стоимости.

В ряде случаев эти сведения должны быть подкреплены публичной отчетностью или верифицированы внешними источниками.

Экономика
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