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Экономика

Суд в США отказался прекращать иск против Facebook и Instagram о формировании зависимости у детей

Судебные решения
США
Соцсети
время публикации: 01 июля 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 09:23
Суд в США отказался прекращать иск против Facebook и Instagram о формировании зависимости у детей
AP Photo/Jeff Chiu

Судья федерального суда в Окленде (Калифорния) Ивонн Гонсалес-Роджерс отклонила ходатайство корпорации Meta о прекращении иска, поданного против нее генеральными прокурорами 29 штатов.

Истцы обвиняют технологического гиганта в том, что социальные сети Facebook и Instagram были намеренно спроектированы таким образом, чтобы формировать зависимость у детей и подростков. При этом компания скрывала связанные с использованием платформ риски для физического и психического здоровья.

Судья Гонсалес-Роджерс постановила, что в деле имеются существенные фактические разногласия относительно того, были ли Facebook и Instagram изначально спроектированы как вызывающие зависимость, вводила ли Meta пользователей в заблуждение, отрицая это, и были ли платформы ориентированы – хотя бы отчасти – на детскую аудиторию.

"Генеральные прокуроры предлагают разумную интерпретацию заявлений Meta о том, что Facebook и Instagram не были спроектированы с целью принудить подростков к использованию платформ себе во вред, – написала судья. – Если доказательства истцов свидетельствуют о том, что платформы были спроектированы именно для этого, присяжные вправе прийти к обоснованному выводу о ложности подобных утверждений".

Также суд встал на сторону штатов в одном из ключевых вопросов дела, констатировав, что Meta нарушила требования Закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), обязывающего в том числе уведомлять родителей и получать их согласие перед сбором персональных данных детей младше 13 лет.

Экономика
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