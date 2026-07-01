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Экономика

Отели "Дан" прекратили предоставлять опцию позднего выезда в субботу

Туризм
Религия
время публикации: 01 июля 2026 г., 07:00 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 07:12
Отели "Дан" прекратили предоставлять опцию позднего выезда в субботу
Mendy Hechtman/Flash90

Гостиничная сеть "Дан" полностью отменила в своих отелях популярную у соблюдающего традиции и религиозного населения опцию позднего выезда в субботу за доплату.

Клиенты сети, пытавшиеся в последнее время забронировать номера на выходные, обнаружили, что при заказе номеров на выходные они либо вынуждены покидать номер в субботу около полудня и ждать исхода субботы в общественном пространстве, либо платить за дополнительную ночь.

Экономика
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