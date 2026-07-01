Отели "Дан" прекратили предоставлять опцию позднего выезда в субботу
время публикации: 01 июля 2026 г., 07:00 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 07:12
Гостиничная сеть "Дан" полностью отменила в своих отелях популярную у соблюдающего традиции и религиозного населения опцию позднего выезда в субботу за доплату.
Клиенты сети, пытавшиеся в последнее время забронировать номера на выходные, обнаружили, что при заказе номеров на выходные они либо вынуждены покидать номер в субботу около полудня и ждать исхода субботы в общественном пространстве, либо платить за дополнительную ночь.