Отели "Дан" прекратили предоставлять опцию позднего выезда в субботу

Гостиничная сеть "Дан" полностью отменила в своих отелях популярную у соблюдающего традиции и религиозного населения опцию позднего выезда в субботу за доплату.

Клиенты сети, пытавшиеся в последнее время забронировать номера на выходные, обнаружили, что при заказе номеров на выходные они либо вынуждены покидать номер в субботу около полудня и ждать исхода субботы в общественном пространстве, либо платить за дополнительную ночь.