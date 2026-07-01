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Экономика

AP: Трамп получил около 1,2 млрд долларов доходов от криптобизнеса

Дональд Трамп
Криптовалюта
время публикации: 01 июля 2026 г., 06:03 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 06:12
AP: Трамп получил около 1,2 млрд долларов доходов от криптобизнеса
AP Photo/John McDonnell

Президент США Дональд Трамп в прошлом году получил около 1,2 млрд долларов доходов от связанных с ним криптовалютных проектов, сообщает Associated Press со ссылкой на опубликованную в США федеральную финансовую декларацию. Агентство подчеркивает, что документ отражает именно доходы, а не чистую прибыль.

По данным AP, более 500 млн долларов поступили от компании World Liberty Financial, продававшей новые криптопродукты, в том числе токены управления (governance tokens). Еще более 600 млн долларов принесла структура CIC Digital LLC, связанная с продажей так называемых мем-коинов (meme coins) с изображением Трампа. После первоначальных продаж стоимость этих токенов и монет резко снизилась, и многие инвесторы понесли убытки.

Финансовый отчет объемом 927 страниц также показывает доходы от продажи брендированных товаров, включая Библии и часы под именем Трампа, а также от зарубежных сделок в сфере недвижимости. В числе таких проектов AP называет сделки в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Румынии и Вьетнаме – в том числе в странах, ведущих чувствительные переговоры с администрацией США.

Возникают вопросы о возможном конфликте интересов, поскольку после возвращения Трампа в Белый дом его администрация изменила подход к регулированию крипторынка. Белый дом отвергает обвинения, заявляя, что бизнесом президента управляют его сыновья, а решения администрации принимаются в интересах американцев.

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