ЦСБ: экспорт услуг из Израиля в апреле снизился на 1,2%

Центральное статистическое бюро сообщило, что в апреле 2026 года экспорт услуг из Израиля, без учета стартап-компаний и с учетом сезонной корректировки, составил около 8,1 млрд долларов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 1,2% после роста на 4,6% месяцем ранее.

Экспорт услуг в сфере хайтека, также без учета стартап-компаний, в апреле сократился на 2,1%. В предыдущем месяце этот показатель вырос на 8,2%.

Отдельно ЦСБ сообщает, что экспорт услуг стартап-компаний в апреле 2026 года составил 740 млн долларов.