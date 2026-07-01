США отменили экспортный контроль в отношении мощных моделей ИИ

Власти США отменили ограничения на экспорт самых мощных моделей искусственного интеллекта компании Anthropic – Fable 5 и Mythos 5. Согласно данным сми, уже в ближайшее время компания начнет восстанавливать доступ к этим системам для пользователей по всему миру.

Запрет был введен в середине июня по инициативе Министерства торговли США. Причиной стали опасения, что модели могут представлять угрозу национальной безопасности из-за возможности их использования в кибератаках и других вредоносных целях. Тогда Anthropic была вынуждена отключить доступ к Fable 5 и Mythos 5, поскольку не могла оперативно определять гражданство пользователей.

Позднее американские власти разрешили использовать Mythos 5 ограниченному кругу проверенных организаций в США, а теперь полностью сняли экспортные ограничения. По данным американских СМИ, это произошло после того, как Anthropic совместно с правительством усилила меры безопасности и приняла дополнительные шаги для снижения потенциальных рисков.

Ситуация отражает усиливающееся внимание Вашингтона к контролю над наиболее передовыми ИИ-технологиями. Аналогичные требования ранее коснулись и OpenAI, которой пришлось ограничить распространение своей новой модели GPT-5.6 по просьбе американских властей. При этом глава компании OpenAI Сэм Альтман отметил, что считает необходимым тестирование безопасности ИИ, но не поддерживает практику, при которой государство определяет, кто может получить доступ к новым разработкам.