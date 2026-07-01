Microsoft уволит несколько тысяч сотрудников по всему миру

Корпорация Microsoft планирует сократить около 2,5% из 228 тысяч сотрудников. Как сообщает Business Insider, о новом раунде увольнений будет объявлено на следующей неделе.

Согласно изданию, под удар попадут прежде всего подразделения продаж и консалтинга, а также игровое направление Xbox.

Напомним, что в июле 2025 года корпорация сократила около 4% персонала.