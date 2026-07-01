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Экономика

Microsoft уволит несколько тысяч сотрудников по всему миру

Хайтек
Рынок труда
время публикации: 01 июля 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 10:30
Microsoft уволит несколько тысяч сотрудников по всему миру
Moshe Shai/FLASH90

Корпорация Microsoft планирует сократить около 2,5% из 228 тысяч сотрудников. Как сообщает Business Insider, о новом раунде увольнений будет объявлено на следующей неделе.

Согласно изданию, под удар попадут прежде всего подразделения продаж и консалтинга, а также игровое направление Xbox.

Напомним, что в июле 2025 года корпорация сократила около 4% персонала.

Экономика
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