Финансовый кризис в Палестинской автономии: слишком много шекелей наличными

В Палестинской автономии прошли акции протеста в связи с отказом местных банков принимать наличные шекели из-за аномального накопления израильской валюты в палестинской финансовой системе, сообщает портал ynet.

В частности, палестинские АЗС провели скоординированную получасовую забастовку.

В основе кризиса лежит хроническое накопление избыточной наличности в шекелях, которую палестинские банки не могут передать в израильскую банковскую систему.

Проблема уходит корнями в многолетнее накопление наличных, часть которых с трудом проходит регуляторные проверки происхождения в рамках борьбы с отмыванием капитала и финансированием террора.

Следствием стала критическая перегрузка хранилищ, ограничения на прием новых депозитов и сбои в повседневной деятельности предприятий, работающих преимущественно с наличными.

При этом палестинские банки не могут передать избыток наличных в израильские банки, которые требуют полной прозрачности относительно происхождения средств.

Как следствие, малый и средний бизнес сообщает об отказах принимать шекели, задержках при внесении средств, трудностях с выплатами поставщикам и сотрудникам. Сильнее всего кризис бьет по отраслям с большим оборотом наличных средств – топливной, розничной торговле и сфере услуг.