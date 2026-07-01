Корейский брокер лишил клиентов акций Маска на $1,1 млрд из-за ошибки в понимании прочитанного

Крупнейший брокер Южной Кореи Mirae Asset Securities умудрился остаться единственным из 23 участников первичного размещения акций SpaceX, не получившим ни одной акции.

Причиной конфуза стала ошибка в понимании прочитанного. Когда организаторы размещения попросили участников обозначить предварительный интерес, в Mirae решили, что это уже финальный запрос на покупку, и отправила заявки от имени клиентов. На Уолл-стрит эти заявки восприняли лишь как проявление интереса. При этом реального финального запроса на покупку брокер так и не подал.

В результате клиенты брокера, желавшие купить акции на $1,1 млрд, пропустили одно из самых громких IPO десятилетия.

Руководству Mirae пришлось публично извиняться, а служба финансового надзора Южной Кореи начала расследование. Глава ведомства заявил, что просто не может понять, как такое вообще могло произойти – ведь Mirae участвовала в IPO как андеррайтер, то есть была в числе организаторов размещения. Получить акции в такой ситуации и не получить – это примерно как организовать вечеринку и не попасть на нее самому.