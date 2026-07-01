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Экономика

Израиль выплатит компенсации авиакомпаниям за "Рычание льва"

Минфин
Авиация
Мин.транспорта
Война с Ираном
время публикации: 01 июля 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 08:54
Израиль выплатит компенсации авиакомпаниям за "Рычание льва"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали возмещение израильским авиакомпаниям 70% расходов на стоянку их самолетов за границей в период операции "Рычание льва".

Объем выплат четырем авиакомпаниям оценивается в диапазоне от 50 до 100 миллионов шекелей.

Следует отметить, что авиакомпании продолжают переговоры с правительством о компенсациях за другие убытки. "Эль-Аль" оценивает свои убытки за период войны в 120 миллионов долларов, "Исраэль" и "Аркия" сообщили об убытках в 250 тысяч долларов в сутки.

Экономика
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