Израиль выплатит компенсации авиакомпаниям за "Рычание льва"

Министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали возмещение израильским авиакомпаниям 70% расходов на стоянку их самолетов за границей в период операции "Рычание льва".

Объем выплат четырем авиакомпаниям оценивается в диапазоне от 50 до 100 миллионов шекелей.

Следует отметить, что авиакомпании продолжают переговоры с правительством о компенсациях за другие убытки. "Эль-Аль" оценивает свои убытки за период войны в 120 миллионов долларов, "Исраэль" и "Аркия" сообщили об убытках в 250 тысяч долларов в сутки.