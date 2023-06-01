Повышение цен на продукты питания откладывается на следующую неделю

В четверг, 1 июня, в Израиле планировалось повышение цен на продукты питания, однако этот процесс был отложен на следующую неделю. Исключение составят молочные продукты, цены на которые контролируются государством.

Вероятно, повышение цен вступит в силу в ближайшее воскресенье, 4 июня. Торговые сети объясняют это тем, что для новой маркировки продуктов требуется большое количество рабочей силы.

Напомним, компания "Тнува" повышает цены на свою продукцию на 7%, "Осем" – на 4,5%, "Штраус" – на 6%, "Сугат" – на 10%.

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Цены на продукты повышаются также у компаний-импортеров. Например, "Дипломат" повысит цены на часть продуктов на 25%.

31 мая председатель экономической комиссии Кнессета Давид Битан получил подписи 70 депутатов Кнессета под подготовленным им законопроектом о снижении НДС на базовые продукты питания с 17% до 8%. Битан намерен представить законопроект на рассмотрение Кнессета в ближайшие дни с тем, чтобы провести голосование в предварительном чтении в начале июля. Согласно инициативе, НДС на хлеб, молоко, мясо, птицу, яйца, муку, сахар и растительное масло будет снижен на период в 2 года.

Следует отметить, что в министерстве финансов выступают категорически против введения дифференцированного НДС, и давно добиваются отмены исторического освобождения от НДС на овощи и фрукты, поскольку это является одним из наиболее широко используемых способов уклонения от уплаты налогов.

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Также стоит отметить, что, исторически, в условиях недостаточной конкуренции на израильском рынке, при повышении НДС продавцы повышают цены на полную стоимость повышения налога, тогда как при снижении как правило до потребителей доходит лишь часть.

Еще один довод против такого шага – налоговые льготы гораздо легче ввести, чем потом отменить.