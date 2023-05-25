Госбюджет принят, жизнь дорожает. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Коалиция провела государственный бюджет на 2023-2024 годы и сопутствующий ему пакет реформ в рамках закона о регулировании народного хозяйства. При всех красивых словах министра финансов Бецалеля Смотрича, не стоит искать в нем революционных шагов или стимулов для экономического рывка. Сам бюджет полон противоречий, задействующих разнонаправленные усилия в одних и тех же точках, а в законе о хозяйственном регулировании практически не осталось реальных шагов, направленных на борьбу с дороговизной жизни.

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Однако будем честны, этот бюджет – еще одно свидетельство необходимости изменений в израильской политической системе. Критикуя выделение трех миллиардов шекелей на ультраортодоксальное образование, лидеры оппозиции забывают, что сами предлагали миллиард шекелей на те же цели. Более того, экономические достижения прошлого правительства во многом были обусловлены тем, что это была единственная сфера, которой оно могло заниматься без риска развалиться. И очевидно, что в коалиции, в которой только одна партия из четырех является не секторальной, и у каждой из секторальных партий есть возможности для шантажа, сдержать этот шантаж нереально.

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Процесс утверждения бюджета уже позади. Впереди у коалиции продолжающийся рост цен и, как выясняется, рост геополитической напряженности. Причем речь не о палестино-израильском конфликте, на который израильская экономика и иностранные инвесторы никак не реагируют, а о возможных проблемах с "Хизбаллой" и Ираном.

По крайней мере, именно так восприняли игроки на израильском финансовом рынке последовательные заявления главы военной разведки АМАН Аарона Халивы ("Насралла близок к тому, чтобы совершить ошибку, ведущую к большой войне"), начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци а-Леви ("Мы наблюдаем негативное развитие событий в Иране, которое может вынудить нас действовать") и министра обороны Йоава Галанта ("Операция "Щит и стрела" была успешной, но мы готовимся к гораздо более сложной задаче").

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В период активного продвижения судебной реформы курс шекеля несколько раз приближался к отметке 3,7 шекеля за доллар, однако каждый раз отступал от нее. После приведенных выше заявлений трех генералов, сделанных в течение нескольких часов, доллар за два дня подорожал с 3,65 шекеля до 3,73 шекеля, при том, что доллар сам подешевел по отношению к другим валютам.

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На фронте борьбы с ростом цен министр экономики Нир Баркат устроил спектакль с отправлением в отставку директора антимонопольного ведомства Михаль Коэн (ее назначение и возможная отставка – прерогатива правительства с соблюдением определенных процедур). Баркат обвинил Коэн в том, что она не проводит политику правительства и бездействует на фоне повышения цен на товары со стороны монополистов на рынке продуктов питания и товаров массового потребления. При этом министру прекрасно известно, что 1) антимонопольное управление – самостоятельная правоохранительная структура, задача которой – надзирать за соблюдением законов, а не выполнять требования министра, что 2) при этом управление является одной из самых беззубых правоохранительных структур, поскольку правительства Израиля не наделили его достаточными полномочиями.

Правительство, разумеется, имеет право уволить Коэн, однако должен отметить, что, заняв свою должность около полутора лет назад, она заметно активизировала работу управления по сравнению со своей предшественницей Михаль Гальперин и, в частности, вынудила тогда торговые сети и импортеров по меньшей мере на полгода отложить повышения цен, начав расследование подозрений в ценовом сговоре, и впервые за много лет инициировала процедуру объявления компании монополистом ("Высоцкий").

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Более адекватным шагом минэкономики стало требование от 15 крупнейших игроков на рынке продуктов питания, напитков и товаров массового потребления представить свои финансовые данные, включая производственные расходы и механизм ценообразования. Поскольку речь идет о публичных компаниях, значительная часть информации публикуется для биржи в любом случае, однако в данном случае это по крайней мере шаг в нужном направлении, свидетельствующий, что правительство начало обращать внимание на происходящее. В список компаний, которые должны предоставить данные, вошли "Дипломат", "Юниливер", "Осем", "Шастович", "Сугат", "Хугале-Кимберли", Центральная компания прохладительных напитков ("Кока-Кола"), "Штраус", "Виллифуд", "Сано", "Яфора Табори", "Высоцкий", "Нетто Сахар", "Эббот" и "Гури". Интересно, что два крупнейших игрока на рынке молочной продукции, "Тнува" и "Тара", а также торговые сети в список не попали.

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Кроме того, правительство приняло на этой неделе решение о создании общественной комиссии по разукрупнению монополистов на рынке продуктов питания – тоже шаг, который можно приветствовать, но стоит держать в уме, что работа израильских общественных комиссий давно стала притчей во языцех.

Однако реальная борьба с ростом цен на рынке продуктов питания и товаров массового потребления – это сложно, долго, и требует противостояния лоббистам (будь то фермеры или Coca-Cola). Зато несложно предсказать, что следующим объектом коалиции в борьбе с дороговизной жизни будут банки. Рекордные прибыли банковской пятерки за первый квартал на фоне подорожания ипотеки – очевидный раздражитель и для политиков, и для СМИ. Это было очевидно и для руководителей банков, которые впервые за последний год начали предлагать более-менее реальные шаги навстречу клиентам. Банк "Апоалим", отчитавшийся о двухмиллиардной прибыли за три месяца, объявил, что потратит несколько десятков миллионов шекелей, взяв на себя очередное повышение ставки Prime для 40 тысяч домохозяйств, выплачивающих ему ипотечные ссуды. Банк "Мизрахи" заявил, что в течение двух лет не будет взимать проценты за овердрафт в размере месячного платежа по ипотеке (до 6000 шекелей). Остальные банки были менее щедрыми и предлагают пока только отсрочку в платежах, за которую в итоге придется платить.

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В Банке Израиля также понимают, что ситуация требует изменений, и желательно делать их изнутри, без вмешательства политиков, которые и без того активно покушаются на независимость центробанка. Инспектор Банка Израиля Яир Авидан заявил, что рентабельность на капитал, показанная банками в первом квартале, на 5% превышает адекватный показатель. Он подчеркнул, что нигде не написано, что банки обязаны повышать ставки по кредитам на весь уровень повышения учетной ставки Банком Израиля, и призвал коммерческие банки самим обращаться к клиентам, у которых деньги лежат на текущем счете, и предлагать перевести их на депозиты.

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И в заключение я хочу обратить внимание на одну новость, имеющую значительный потенциал влияния на Израиль. Европейская комиссия по защите данных по результатам расследования, проведенного ирландской комиссией по защите данных, оштрафовала корпорацию Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram) на 1,2 миллиарда евро за передачу данных европейских пользователей на серверы в США в нарушение законов ЕС о защите права на тайну частной жизни. Разумеется, Meta будет оспаривать этот штраф, однако общей тенденции это не меняет. Европейский надзор за соблюдением регуляции в данной сфере становится все более жестким, а Израиль уже давно находится на грани лишения статуса страны, законы которой в сфере защиты информации соответствуют стандартам ЕС. Потеря статуса станет серьезным ударом по всем израильским компаниям, работающим с европейскими клиентами, однако соответствующие изменения в законодательстве до сих пор раз за разом застревали в Кнессете, а в новом правительстве министр юстиции Ярив Левин заявил, что он "министр по делам реформы", и что остальные вопросы его интересуют в меньшей степени.