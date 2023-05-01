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    Экономика

    Минфин нарушил договор с молочными компаниями: цены на молоко повышены на 8,3%

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    Минфин нарушил договор с молочными компаниями: цены на молоко повышены на 8,3%
    Michael Giladi/ Flash90

    Министр финансов Бецалель Смотрич подписал около полуночи в воскресенье, 30 апреля, указ о повышении цен на молоко и молочные продукты, ценообразование которых контролируется государством, на 8,3%, а не на 16%, как должен был в рамках индексации с учетом производственных расходов.

    В число дорожающих продуктов входят молоко жирностью 1% и 3% без добавок, мягкий творог жирностью 5%, сливки жирностью 38%, желтые сыры "Эмек" и "Гильбоа", сметана, простокваша жирностью 4,5% ("Эшель") и 3% ("Гиль").

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    Таким образом, Смотрич нарушил договор, подписанный правительством Израиля с молочными компаниями в июне 2022 года, в рамках которого в обмен на отсрочку в повышении цен на тот момент и на отмену пошлин на некоторые виды молочной продукции государство согласилось сделать механизм индексации цен на молоко автоматическим, не зависящим от министров.

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    Подорожание на еще 1% планируется через неделю, еще два этапа повышения цен планируется отложить на 2024 и 2027 годы. Переговоры с молочными компаниями о компенсации в виде прямых государственных субсидий все еще продолжаются.

    Не исключено, что компании обратятся в суд в связи с нарушением договора со стороны правительства. Следует отметить, что цена молока, которую молочные компании платят фермерам, также регулируется (как и весь рынок молока) – она устанавливается автоматически, индексируясь раз в три месяца без вмешательства правительства.

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    Сегодня экономическая комиссия Кнессета должна провести заседание, посвященное рынку молочной продукции.

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    Напомним, что, согласно опубликованному в конце 2022 года отчету исследовательского центра Кнессета, в 2021-2022 годах регулируемая государством закупочная цена молока (которую молокозаводы должны платить фермерам) выросла на 23,2%, индекс потребительских цен вырос на 7,6%, а индекс цен на молоко, то есть цена молока для конечного потребителя – только на 7,2%. В итоге эта разница и привела к банкротству молочной компании "Махлевот Рамат а-Голан", которая к тому же зависела от одного крупного клиента – сети "Шуферсаль".

    В отчете отмечается, что израильский рынок молока отличается от рынков большинства развитых стран тем, что остается рынком с высокой степенью регуляции и планирования, тогда как в большинстве других стран отказались от планирования в пользу прямых дотаций фермерам. Как следствие, в Израиле количество молока ограничено и цены на него выше. Хотя в последний год цены на молоко выросли во всех странах, в Израиле закупочные цена на молоко на 54% выше, чем во Франции, на 31% выше, чем в Италии и на 27% выше, чем в Германии.

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    Также в воскресенье был подписан указ о сокращении акциза на бензин таким образом, чтобы цена на бензин осталась в мае без изменения по сравнению с прошлым месяцем.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 Апреля 2023
    Молочные компании отказались пойти навстречу минфину в рассрочке повышения цен
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 Апреля 2023
    Смотрич обещает не допустить подорожания молока, "в котором виноват Либерман"
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 Апреля 2023
    Молоко в Израиле подорожает на шекель за литр
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 Ноября 2022
    Исследовательский центр Кнессета: причина дороговизны молочных продуктов – централизованная система планирования рынка
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