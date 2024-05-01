Многие резервисты получили доплату за "милуим" меньше ожидаемой: объяснения

В эти дни на счета резервистов, которые были призваны в "милуим" с 7 октября, поступают особые выплаты, однако многие резервисты утверждают, что увидели в распечатках суммы намного ниже, чем показывал онлайн-калькулятор на официальном сайте для резервистов – miluimnik.info.

Как сообщает mako.co.il, связано это несоответствие, как это часто бывает в Израиле, с несогласованностью различных государственных структур.

Речь идет о комплексной финансовой помощи, часть которой берет на себя ЦАХАЛ, а вторую часть выплачивает Налоговое управление. И если выплаты от Армии обороны Израиля по-военному четко появились на банковских счетах резервистов 1 мая, то выплата от налоговиков "задержалась".

Однако в Налоговом управлении уверяют, что некоторые резервисты увидят недостающие деньги на своих счетах уже завтра, а другие – в течение нескольких дней. В Налоговом управлении утверждают, что деньги уже переведены.

Армия обороны Израиля разослала также резервистам sms-сообщения о переводах, и в этих сообщениях указано, что "Особая выплата" ("Тагмуль меюхад") была ЦАХАЛом произведена и в среду, 1 мая, уже должна быть видна на счетах, а "Дополнительная выплата" – ("Тагмуль носаф") выплачивается Налоговым управлением, и появится на счетах в ближайшие дни.

Сумма выплат зависит от количества дней резервистской службы: за срок от 5 до 9,5 дней полагается 266 шекелей, 10-14,5 дней – 1452 шекеля, отслужившие 15-19,5 дней должны получить 2904 шекеля, за 20-36,5 дней резервистской службы с 7 октября и далее полагается 4356 шекелей, за 37 дней и более – 5808 шекелей, и за службу с 30 по 60 день полагается добавка в 133 шекеля за день или 66,5 шекелей за полдня "милуима".