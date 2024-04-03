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Банк Израиля обязал банки проверить счета резервистов и исключить из их кредитной истории чеки без покрытия

время публикации: 03 апреля 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 07:42
Банк Израиля обязал банки проверить счета резервистов и исключить из их кредитной истории чеки без покрытия
Flash90. Фото: Н.Шохат

Еще в начале Войны "Железных мечей" Банк Израиля распорядился, чтобы выданные резервистами чеки, не принятые банками из-за отсутствия покрытия на счету резервиста, не учитывались в кредитной истории при определении кредитного рейтинга.

Однако во многих случаях банки затруднялись определить, что счет принадлежит резервисту. В таких случаях резервисты должны были предъявлять банку документ, свидетельствующий о службе, что требует времени, в течение которого банк передавал информацию о чеках рейтинговым компаниям.

В новом распоряжении инспектор банков Дани Хахиашвили приказал банкам провести проверку счетов, на которые из Ведомства национального страхования поступили выплаты за резервистскую службу, и определить их как принадлежащие резервистам, если это не было сделано ранее. Кроме того, он потребовал провести ретроактивную проверку таких счетов с начала войны на предмет вернувшихся чеков, и исключить информацию о них из кредитной истории.

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