Израильским опекунам разрешат вкладывать деньги подопечных в ценные бумаги

6 ноября 2024 года вступят в силу новые правила, регулирующие возможности опекунов в Израиле управлять капиталом своих подопечных.

В рамках реформы, продвигавшейся офисом генерального опекуна в министерстве юстиции, опекуны смогут вкладывать деньги подопечных не только в солидные инструменты, такие как банковские депозиты, но и в ценные бумаги.

Как сообщает "Глобс", на текущий момент в Израиле под опекой находятся около 50 тысяч человек, совокупный капитал которых оценивается в 20-30 миллиардов шекелей.

По новым правилам опекуны смогут вкладывать в акции и облигации свободный капитал своих подопечных, который не потребуется им в ближайшие два года. Согласно оценкам, речь идет о нескольких миллиардах шекелей.

Инвестиции возможны со следующими ограничениями: не более 20% - в акции, входящие в ведущие биржевые индексы (до 10% - в израильские, до 10% - в иностранные); до 35% в корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом, до 10% в ценные бумаги в иностранной валюте (помимо акций), не более 5% в акции одной компании.

Инвестиции в спекулятивные ценные бумаги и в неликвидные активы запрещены. Инвестиции в банковские вклады, государственные облигации и денежные фонды разрешены и для денег, которые могут потребоваться в краткосрочной перспективе.