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Экономика

Испания запретила израильским компаниям участвовать в выставке вооружений FEINDEF

время публикации: 01 ноября 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 09:54
Государственный секретарь по вопросам обороны Испании Ампаро Валькарсе
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Ministerio de Sanidad, España

Испания не допустит участия израильских оборонных компаний в выставке вооружений FEINDEF, которая состоится в мае 2025 года. Об этом заявила государственный секретарь по вопросам обороны Испании Ампаро Валькарсе.

Валькарсе объяснила данное решение "приверженностью Испании к достижению мира в Газе и в Ливане, и к укреплению международного гуманитарного законодательства".

Напомним, что накануне суд Франции признал схожее решение французских властей нарушением законодательства Европейского союза и отменил запрет на участие израильских компаний в выставке Euronaval в Париже.

Экономика
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