Испания запретила израильским компаниям участвовать в выставке вооружений FEINDEF
время публикации: 01 ноября 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 09:54
Испания не допустит участия израильских оборонных компаний в выставке вооружений FEINDEF, которая состоится в мае 2025 года. Об этом заявила государственный секретарь по вопросам обороны Испании Ампаро Валькарсе.
Валькарсе объяснила данное решение "приверженностью Испании к достижению мира в Газе и в Ливане, и к укреплению международного гуманитарного законодательства".
Напомним, что накануне суд Франции признал схожее решение французских властей нарушением законодательства Европейского союза и отменил запрет на участие израильских компаний в выставке Euronaval в Париже.
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