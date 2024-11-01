Испания запретила израильским компаниям участвовать в выставке вооружений FEINDEF

Испания не допустит участия израильских оборонных компаний в выставке вооружений FEINDEF, которая состоится в мае 2025 года. Об этом заявила государственный секретарь по вопросам обороны Испании Ампаро Валькарсе.

Валькарсе объяснила данное решение "приверженностью Испании к достижению мира в Газе и в Ливане, и к укреплению международного гуманитарного законодательства".

Напомним, что накануне суд Франции признал схожее решение французских властей нарушением законодательства Европейского союза и отменил запрет на участие израильских компаний в выставке Euronaval в Париже.