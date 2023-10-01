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    Экономика

    "Калькалист": инвестиции в израильский хайтек снижаются седьмой квартал подряд

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    Avshalom Sassoni/Flash90

    Инвестиции в израильский хайтек сократились за первые три квартала 2023 года на 63% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, пишет в экономическом издании "Калькалист" Меир Орбах.

    Общий объем инвестиций в третьем квартале 2023 года составляет примерно $1,7 млрд, что на 40% меньше, чем в третьем квартале 2022 года.

    Согласно данным, опубликованным Институтом исследований и политики SNPI, прошлый квартал стал седьмым кварталом подряд, когда инвестиции в израильский хайтек продолжали снижаться.

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    В публикации отмечается, что, если бы не недавнее привлечение крупных зарубежных инвестиций израильско-японской компанией Kaito и израильской компанией HiBob (вместе привлекли 400 миллионов долларов), общий объем инвестиций в третьем квартале 2023 года составил бы всего 1 миллиард долларов.

    Отмечается и общее значительное снижение активности иностранных компаний в Израиле. В отчете SNPI заявлено, что в 2023 году в Израиль инвестировали 56 иностранных фондов. При этом в 2022 году в Израиль инвестировали 97 иностранных фондов, а в 2021 году – 95.

    Причем авторы исследования говорят о том, что кризис уже настолько глубок, что даже однозначное решение правительства Израиля о прекращении юридической реформы (если такое решение будет принято) не вернет моментально ситуацию в исходное состояние. Существует реальная опасность того, что и инвесторы, и предприниматели будут ждать, как на самом деле будут развиваться события.

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    Автор публикации пишет, что в сложившейся ситуации Израиль может отстать от других развитых стран в том, что сегодня считается наиболее технологически значимой гонкой, а именно в мире искусственного интеллекта.

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